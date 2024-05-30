В России разработали энергосберегающий контактный рельс для метро

Компания «ПК Титалит» представила новый биметаллический контактный рельс для метро, который состоит из стали и алюминия. Он помогает экономить электроэнергию, снижая расходы на движение поездов метро на 5-7%. Эта технология сейчас проходит испытания в московском метро.

Этот новый тип рельса отличается от традиционных, которые используются в России с момента создания метрополитена. Согласно данным компании, использование алюминия в рельсе увеличивает электропроводимость, что способствует экономии энергии.

Согласно предварительным результатам испытаний, новый рельс превзошёл ожидания, что говорит о его эффективности. Он также легче стального рельса в 2,5 раза, что упрощает его монтаж и обслуживание, сказал представитель компании.