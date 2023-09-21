В России разработали ещё один аналог ChatGPT

Российская IT-компания Just AI создала мощную языковую модель JustGPT и представила Jay CoPilot, инструмент искусственного интеллекта (ИИ) для бизнеса. Вложения в разработку и инфраструктуру составили около 90 миллионов рублей. Jay CoPilot может автоматизировать различные задачи, такие как создание протоколов встреч, анализ информации, расшифровка аудиозаписей, генерация текстов и изображений, а также работа с различными форматами документов.

Эксперты отмечают, что продукты, связанные с ИИ, в настоящее время пользуются большим спросом. Однако успех зависит от интеграции ИИ в ежедневные бизнес-процессы и приёма этой технологии. Следует отметить, что продукты ИИ могут стать успешными на первых этапах, но со временем рынок станет более конкурентоспособным, и крупные компании предложат более совершенные продукты.

Российский рынок ИИ постепенно развивается. В 2022 году он достиг 650 миллиардов рублей, что на 17% больше, чем в предыдущем году. Уровень внедрения ИИ в экономику страны составляет около 20%, но планируется увеличить его до 50% к 2024 году. Экономический эффект от использования ИИ для снижения операционных расходов в организациях оценивается в 400 миллиардов рублей к 2023 году и 1 трлн рублей к 2025 году.