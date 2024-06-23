В России разработали фильтры для обработки сигналов датчиков

Учёные Донского государственного технического университета (ДГТУ) и Южного федерального университета (ЮФУ) разработали новые дискретно-аналоговые фильтры для точной обработки сигналов датчиков. Эти фильтры созданы на основе переключаемых конденсаторов и предлагают высокую точность и эффективность. Об этом сообщили в Минобрнауки РФ.

Дарья Денисенко, старший научный сотрудник Управления научных исследований ДГТУ, пояснила, что в некоторых случаях методы цифровой обработки аналоговых сигналов избыточны, поэтому дискретно-аналоговая обработка, сочетающая преимущества обоих подходов, весьма перспективна. Группа молодых учёных разработала SC- и SCR-фильтры, которые требуют меньше активных и пассивных элементов и позволяют настроить частоту, изменяя ёмкость одного конденсатора или сопротивление одного резистора.

Эти фильтры, выполненные в виде микросхем, имеют преимущества перед цифровыми аналогами по потребляемой мощности, стоимости и быстродействию. Они могут быть применены в радиотехнике, информационно-измерительной технике и системах автоматического управления. Уникальные схемотехнические решения фильтров будут особенно полезны там, где требуется минимизация потребляемой мощности.