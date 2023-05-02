В России разработали «глаза» для речных и морских судов

Устройство менее чем за секунду на расстоянии 700 метров может обнаружить препятствие и сразу определит его опасность. Все объекты, препятствующие движению будут разделяться две категории: опасные — сети, мели, брёвна, а также неопасные — птицы и мусор.

Экипажу судна не нужно контролировать водное пространство. Система автоматически оповестит о приближающемся препятствии звуковыми и световыми сигналами.

Сообщается, что на создание опытного образца было истрачено порядка 10 млн рублей, а на запуск серийного производства понадобится ещё не менее 20 млн. Планируется выпуск устройства в трёх версиях: в упрощённом варианте, базовом и продвинутом.