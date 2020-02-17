В России разработали голографический фотоаппарат с шифрованием снимков

Известно, что новинка базируется на эксплуатации голограмм, с помощью которых фотографии превращаются в абстрактные изображения. Ключом к шифру, в свою очередь, является структура голограмм, которая находится в непрерывном изменении. Так, без расшифровки снимки, сделанные с помощью уникальной камеры, выглядят как некачественные фотографии. По словам доцента Института лазерных и плазменных технологий Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Виталий Краснова, фотоаппарат способен фотографировать со скоростью несколько Гб в секунду.

Начальник лаборатории отделения голографии, оптической томографии, нанотехнологии и наноматериалов ВНИИ оптико-физических измерений Геннадий Вишняков отметил, что ключевым преимуществом новой оптики является нивелирование недостатков лазерного излучение, которое, в свою очередь, негативно влияет на четкость снимков.