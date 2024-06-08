В России разработали государственный аналог Speedtest

Центр мониторинга и управления сети связи общего пользования (ЦМУ ССОП), входящий в ведомство Роскомнадзора, создал мобильное приложение под названием «ПроСеть». Это приложение позволяет пользователям проверить качество связи и скорость интернета.

«ПроСеть» представляет собой российскую версию популярного сервиса SpeedTest от Ookla, но с более широким спектром функций. Оно не только измеряет скорость соединения, но и помогает проверить качество мобильной связи и узнать о доступности сайтов.

Пользователи также могут использовать приложение для проверки доступности сайтов и подачи жалоб на проблемы с соединением. Для этого нужно перейти во вкладку «Доступность ресурса» и ввести адрес сайта, но данная функция запускается через браузер и перенаправляет на страницу сервиса «Мониторинг сбоев» от ГРЧЦ.