В России разработали ИИ для диагностики инсульта

В отделении лучевой диагностики Областной клинической больницы № 2 Тюменской области провели успешное тестирование нового сервиса на базе искусственного интеллекта для анализа КТ-снимков головного мозга у пациентов с подозрением на инсульт. За три месяца система обработала более 900 сканов, выявив признаки острой нарушенной мозговой деятельности в 12% случаев. Точность сервиса составила 98% для ишемии и 94% для кровоизлияний.

Новый сервис на базе искусственного интеллекта «КТ головного мозга» автоматически определяет признаки инсульта или кровоизлияния на КТ-снимках, обозначая их цветным контуром и рассчитывая общий объем поражения. Это помогает врачам быстрее и точнее поставить диагноз, особенно в условиях большой нагрузки. Технология также включает инструмент для оценки тяжести поражения по международной шкале «ASPECTS».

Использование искусственного интеллекта в медицине помогает выявлять инсульт в ранних стадиях, что способствует своевременному лечению и повышает шансы на выздоровление пациентов. Сбер готов делиться своими технологиями с медицинскими учреждениями, чтобы сделать медицинскую помощь более эффективной и доступной для всех.