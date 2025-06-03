В России разработали ИИ для создания новых сверхтвёрдых материалов

Российские учёные создали систему искусственного интеллекта, которая помогает ускорить разработку сверхтвёрдых материалов, таких как соединения бора и вольфрама. Разработанная модель позволяет за считанные дни анализировать сотни вариантов, выбирая наиболее перспективные для дальнейших экспериментов. Исследователи из Института искусственного интеллекта, AIRI, подчеркнули, что методика универсальна и подходит для работы с любыми классами материалов, а не только с боридами.

Разработка стала возможна благодаря применению графовых нейронных сетей (GNN), которые представляют исследуемые задачи в виде математических графов. Это позволило значительно сократить сложность расчётов, которые обычно занимают годы. Команда учёных использовала инновационный подход: нейросеть обучалась на ошибках, сосредотачиваясь на наиболее сложных структурах, что позволило добиться точных прогнозов всего на 200 тренировочных структурах.

В результате исследований было предсказано термодинамическое поведение около 375 тысяч конфигураций. Одним из лучших оказался пентаборид вольфрама, дополненный танталом. Его синтез в Томском политехническом университете подтвердил уникальные механические свойства. Этот успех подчёркивает огромный потенциал использования ИИ в создании новых материалов, которые могут найти применение в различных отраслях.