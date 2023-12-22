В России разработали ИИ, который дополнит обрезанные QR-коды

Разработчики из российской компании Smart Engines создали метод для считывания «обрезанных» QR-кодов, что пригодится при работе с документами, такими как платёжки или квитанции. Это решение уже интегрировано в Smart Code Engine, используемый 9 из 13 ведущих банков России. Проблема заключается в том, что при печати кода на документах часто возникают обрывы до 30% площади, что может сделать код нечитаемым. Это новшество позволяет успешно декодировать QR, даже если у него отсутствует часть информации по краям.

Традиционные методы требуют наличия 4 объектов в поле видимости камеры, включая три шаблона поиска и один шаблон наведения. Однако Smart Engines предлагают инновационную схему, основанную на структуре самого кода, что позволяет предсказать координаты шаблонов даже в случае их отсутствия на изображении. С использованием искусственного интеллекта разработан алгоритм, восстанавливающий утраченную информацию, что делает возможным считывание QR-кода за мгновение даже при его повреждении.

Эта новая технология уже успешно применяется в Smart Code Engine, обеспечивая высокую скорость считывания кода — всего за 0,035 секунды. Решение адаптировано для использования на различных устройствах, включая бюджетные смартфоны и десктопы. Важно отметить, что Smart Code Engine интегрирован в мобильные приложения и веб-версии ведущих банков, таких как Альфа-Банк, ВТБ, Газпромбанк и другие, что делает его востребованным в банковской сфере.