В России разработали ИИ, который предсказывает состав звёзд

Учёные из Московского университета создали новый способ расчёта характеристик звёздных спектральных линий с использованием методов машинного обучения. Такие линии играют важную роль в определении состава звёзд. Вместо трудоёмких теоретических и экспериментальных методов расчёта, исследователи предложили модель StarkML, которая точно предсказывает параметры спектральных линий, учитывая их зависимость от температуры.

Эта разработка может использоваться не только для изучения состава звёзд, но и в космических миссиях, которые предполагают проведение анализа проб без образцов для сравнения. Модель StarkML уже доступна на облачной платформе GitHub и готовится к выпуску онлайн-версии, что сделает её более доступной для использования. Учёные также отмечают потенциальное применение своей разработки в области изучения плазмы на лабораторном и промышленном уровне.