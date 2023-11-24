Наука и технологии
22:43, 24 ноября 2023
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В России разработали ИИ, который предсказывает состав звёзд

Разработкой занимались учёные из МГУ

Российские учёные обучили ИИ определять состав звёзд

Учёные из Московского университета создали новый способ расчёта характеристик звёздных спектральных линий с использованием методов машинного обучения. Такие линии играют важную роль в определении состава звёзд. Вместо трудоёмких теоретических и экспериментальных методов расчёта, исследователи предложили модель StarkML, которая точно предсказывает параметры спектральных линий, учитывая их зависимость от температуры.

Эта разработка может использоваться не только для изучения состава звёзд, но и в космических миссиях, которые предполагают проведение анализа проб без образцов для сравнения. Модель StarkML уже доступна на облачной платформе GitHub и готовится к выпуску онлайн-версии, что сделает её более доступной для использования. Учёные также отмечают потенциальное применение своей разработки в области изучения плазмы на лабораторном и промышленном уровне.

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