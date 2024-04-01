В России разработали ИИ, который составит маршруты поездов в аварийной ситуации

В МФТИ разработали систему «Прогноз», которая быстро создаёт новое расписание поездов в случае чрезвычайной ситуации. Она уже применяется на важной железнодорожной магистрали в Казахстане, обеспечивая автоматизацию движения поездов на участке Жетыген — Алтынколь, который ведёт к границе с Китаем. Эта система помогает предсказывать развитие ситуации на сутки вперёд и быстро реагировать на возможные сбои, минимизируя временные потери.

Для системы «Прогноз» требуется всего несколько секунд на создание нового графика движения после аварийной ситуации. Это гораздо быстрее, чем у профессиональных диспетчеров. Однако есть задачи, которые ИИ решает менее эффективно, чем опытные специалисты.

На сложных участках система «Прогноз» работает в помощь диспетчерам, а на менее загруженных участках, где проходит менее 20 поездов в сутки, возможно полное автоматизированное управление.