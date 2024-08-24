В России разработали ИИ-оператора коммунальных услуг

Компания МТС Exolve, которая занимается разработкой инструментов для бизнеса, представила нового цифрового помощника для сервиса «Диспетчер 24», работающего в сфере автоматизации ЖКХ. Этот робот круглосуточно принимает звонки от жителей нескольких российских регионов, включая Москву, Санкт-Петербург, Тюмень и Екатеринбург, собирая показания счётчиков воды, тепла и электричества. В месяц он обрабатывает более 8 тысяч звонков, значительно облегчая процесс для пользователей.

Полученные данные от счётчиков заносятся в CRM-систему и передаются в биллинговые системы управляющих компаний для расчёта ежемесячных платежей. Хотя робот может при необходимости соединить абонента с оператором, более 80% звонков обрабатываются автоматически, что значительно ускоряет процесс взаимодействия между жителями и управляющими компаниями.

Генеральный директор «Диспетчер 24» Егор Марьяскин подчеркнул, что с цифровым помощником стало проще передавать показания счётчиков, так как робот может одновременно принимать информацию от нескольких пользователей. Это не только улучшает качество обслуживания, но и снижает нагрузку на операторов контакт-центра. Директор по продажам и обслуживанию МТС Exolve Костас Дубосас добавил, что внедрение таких технологий в ЖКХ позволяет повысить эффективность работы колл-центров и оптимизировать затраты.