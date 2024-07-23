В России разработали ИИ-программу, которая поможет выбрать свежие фрукты

Учёные из СПбГЭТУ, «ЛЭТИ» и их индийские коллеги создали прототип умной системы на основе ИИ, которая помогает определять свежесть фруктов. Эта система не только улучшит качество и урожайность плодов на фермах, но и сделает процесс проверки фруктов намного проще.

Разработанная нейросетевая модель способна оценивать спелость фруктов, таких как бананы, яблоки и апельсины, по их изображениям. В комплект также входит приложение для Android, через которое можно управлять системой.

Кроме диагностики фруктов, система собирает данные с датчиков, установленных на полях. Эти датчики измеряют уровень воды в почве, температуру, влажность и даже обнаруживают вредные вещества, такие как аммиак и углекислый газ. Все это помогает следить за состоянием почвы и воздуха, что позволяет вовремя решать возникающие проблемы. В будущем эта система будет использоваться для мониторинга плодов в процессе роста и точной оценки их свежести на конвейерах и при сборе. Учёные продолжают работу над улучшением точности этой технологии.