В России разработали ИИ-счётчик электричества

В Санкт-Петербургском государственном университете совместно с компаниями "Лартех" и "Энергомера" создали уникальный счетчик электроэнергии с искусственным интеллектом. Это устройство помогает находить нелегальных майнеров и снижать нагрузку на энергосети. По словам Дмитрия Полторака, руководителя "Лартех", новый счетчик не только делает энергосистему надежнее, но и способствует борьбе с мошенничеством в этой области.

Прибор анализирует потребление электричества и способен распознавать подозрительные нагрузки, например, характерные для ферм по добыче криптовалют. В университетской пресс-службе рассказали, что нелегальный майнинг остается одной из серьезных проблем в регионах с низкими тарифами на электроэнергию. Он создает повышенную нагрузку на сети, что приводит к перебоям и убыткам.

Счетчик оснащен антифрод-системой, которая выявляет незаконные подключения, модификации оборудования и другие способы хищений. Алгоритмы анализируют данные в реальном времени, помогая поставщикам энергии оперативно реагировать на нарушения. Разработчики уверены, что новая технология станет значимым шагом к повышению прозрачности и устойчивости энергетической системы.