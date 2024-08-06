В России разработали импортозамещающие СВЧ-приборы для космоса

Холдинг «Росэлектроника» из Ростеха представил новую линейку радиационно стойких СВЧ-переключателей для космических платформ. Эти устройства могут заменить зарубежные аналоги на спутниках связи, сообщила пресс-служба госкорпорации. Переключатели будут впервые показаны на форуме «Армия-2024».

На спутниках связи обычно установлено до 20 усилителей сверхвысокочастотных сигналов и приёмопередающее оборудование. Эти устройства связаны между собой СВЧ-трактами, включающими новые СВЧ-переключатели, которые минимизируют потери сигналов и обеспечивают резервирование системы. Линейка включает волноводные переключатели R-типа и коаксиальные переключатели C- и T-типов, все из отечественных материалов.

В «Росэлектронике» объяснили, что волноводные переключатели применяются в спутниках связи, навигации и телекоммуникациях. Коаксиальные переключатели также подходят для современных космических аппаратов и наземных систем, таких как антенны и измерительное оборудование. Разработкой и производством этих приборов занимается саратовское НПП «Алмаз», уже выпустившее более 35 типов таких устройств, сообщил гендиректор Михаил Апин.