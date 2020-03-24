Наука и технологии
Сегодня 11:47
В России разработали ингалятор для лечения пневмонии нового типа
Их стоимость будет начинаться от 3 тысяч рублей
Издание РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Российской венчурной компании, сообщило о том, что в России разработали новый ингалятор для лечения пневмонии нового типа. Ингаляторы, которые были созданы сотрудниками компании PM&HM, могут использоваться в том числе и для комплексной терапии тяжелых заболеваний.
Глава компании Олег Абдиев сообщил, что новые ингаляторы способны осуществлять подачу аэрозоля в момент вдоха, что ограничивает оседание лекарства в дыхательных путях, тем самым увеличивая эффективность терапии.
”Наши ингаляторы могут работать с разными видами препаратов, которые применяются для лечения пневмонии, в том числе вызванной вирусом COVID-19, — препаратами, снимающими бронхоспазм, муколитиками для отхождения мокроты и антибиотиками для антибактериальной терапии”, — заключил Абдиев. Минимальная стоимость таких ингаляторов будет стартовать с отметки в 3 тыс рублей. На данный момент компания уже начала заниматься подготовкой новинки к выходу на рынок.