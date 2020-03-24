В России разработали ингалятор для лечения пневмонии нового типа

Глава компании Олег Абдиев сообщил, что новые ингаляторы способны осуществлять подачу аэрозоля в момент вдоха, что ограничивает оседание лекарства в дыхательных путях, тем самым увеличивая эффективность терапии.

”Наши ингаляторы могут работать с разными видами препаратов, которые применяются для лечения пневмонии, в том числе вызванной вирусом COVID-19, — препаратами, снимающими бронхоспазм, муколитиками для отхождения мокроты и антибиотиками для антибактериальной терапии”, — заключил Абдиев. Минимальная стоимость таких ингаляторов будет стартовать с отметки в 3 тыс рублей. На данный момент компания уже начала заниматься подготовкой новинки к выходу на рынок.