В России разработали интерактивную карту в честь героев ВОВ

Информация о проекте появилась на официальном сайте мэра Москвы. Благодаря интерактивной карте “Живая память” пользователи могут просмотреть, какие улицы, проспекты и прочие объекты в Москве получили название в честь героев Великой Отечественной войны. Кроме того, разработка позволят также узнать и о жизни героев. Так, во время наведения курсора на объект открывается как географическая, так и биографическая информация, вплоть до фотографии героя.

Создание проекта “Живая память” было приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также этот проект связан и с программой мэра столицы “Мой район”.