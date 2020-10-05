Наука и технологии
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В России разработали интерактивную карту в честь героев ВОВ
Ей уже можно пользоваться в Москве
Стало известно, что в России разработали интерактивную карту в честь героев ВОВ. На данный момент ей уже могут пользоваться москвичи и гости столицы.
Информация о проекте появилась на официальном сайте мэра Москвы. Благодаря интерактивной карте “Живая память” пользователи могут просмотреть, какие улицы, проспекты и прочие объекты в Москве получили название в честь героев Великой Отечественной войны. Кроме того, разработка позволят также узнать и о жизни героев. Так, во время наведения курсора на объект открывается как географическая, так и биографическая информация, вплоть до фотографии героя.
Создание проекта “Живая память” было приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также этот проект связан и с программой мэра столицы “Мой район”.