В России разработали искусственный интеллект для оценки состояния сердца

Сбербанк и Тюменский кардиологический научный центр объединили усилия, чтобы создать AI-систему для автоматического расчёта SYNTAX-балла на основе видеофайлов коронарографии. Эта методика помогает оценить степень поражения при ишемической болезни сердца. На данный момент система работает в информационно-справочном режиме и не заменяет медицинское заключение. Врачи и пациенты могут загружать свои исследования на сайт центра, где AI-модель в тестовом режиме рассчитает значение по шкале SYNTAX. Для врачей это станет полезным вторым мнением, а пациенты смогут использовать результаты для дополнительной консультации с доктором.

Ишемическая болезнь сердца — распространённое заболевание, требующее точной диагностики. Коронарография является наиболее достоверным методом исследования состояния сосудов сердца, а шкала SYNTAX помогает определить тяжесть поражения. Ранее SYNTAX-баллы вычислялись вручную экспертами, что могло привести к ошибкам из-за субъективности оценок. Новая AI-система, разработанная Сбербанком и кардиоцентром, обещает повысить точность расчётов и снизить количество ошибок. Исследователи подчёркивают, что окончательные выводы о её эффективности будут сделаны по итогам тестирования.

Глеб Гусев из Лаборатории искусственного интеллекта Сбербанка отметил, что тестирование AI-модели - важный шаг в развитии медицинских технологий в России. Марина Бессонова, директор Тюменского кардиологического центра, подчеркнула, что это решение позволяет быстро и точно оценить состояние сосудов сердца, улучшая качество лечения. Исследователи уверены, что такой подход станет основой для будущих медицинских инноваций.