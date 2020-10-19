В России разработали искусственный интеллект для поиска убийц

Сообщается, что на разработку специалистов сподвигли убийства в Иркутске, Краснодаре, Москве и Подмосковье. Так, три года назад "ангарский маньяк" Михаил Попков признался в очередном убийстве, благодаря чему специалисты обнаружили некоторую закономерность в поведении убийц.

В результате криминалисты проанализировали более тысячи преступлений, совершенными 186 маньяками, в числе которых Андрей Чикатило и Михаил Попков. На базе полученных данных был сформирован алгоритм, составляющий поисковый портрет злоумышленника.

Механизм работы разработки основан на внесении в специальную таблицу данных с места происшествия, пола и возраста жертвы и совершенного преступления, в частности, орудия убийства. Далее компьютер вычисляет все потенциальные варианты и указывает на наиболее верный. Бессонов поделился, что получить портрет маньяка можно буквально за пару минут расчетов.