В России разработали искусственный интеллект способный определять вид птиц по одному перу

Алгоритмы, способные отличать пернатых, разработаны на основе базы данных с фотографиями из орнитологических организаций. По мнению авторов, разработка станет незаменимой при организации безопасного воздушного движения, а также в образовательных целях.



Одна из студенток, участвовавшая в разработке, пояснила, что перья многих птиц, особенно небольших серо-коричневых, выглядят почти одинаково, и их сложно различить даже профессиональным орнитологам.



Ранее такого рода определения требовали ДНК-теста либо ручного поиска, новый же инструмент позволит анализировать информацию без участия человека. Таким образом можно будет быстрее понять чем отпугнуть неизвестные виды птиц, которые могут мешать самолетам на территории аэропортов.