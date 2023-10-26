В России разработали источники питания для синхротрона СКИФ

В Новосибирске учёные из Института ядерной физики им. Г. И. Бункера разработали и протестировали новый источник питания для бустера синхротрона СКИФ, который в настоящее время строится. Сначала планировали закупать это оборудование у датской компании, но теперь российские физики создали свой собственный источник питания.

Важное значение этого устройства заключается в формировании пучка электронов внутри бустера, который затем используется для создания синхротронного излучения. Дипольные магниты, размещённые на бустере, контролируют изменение магнитного поля внутри кольца, необходимое для правильного функционирования электронного пучка.

Система, разработанная новосибирскими физиками, обладает большой гибкостью и позволяет производить источники тока с разными характеристиками, обеспечивая стабильность тока на уровне мировых лидеров в этой области. Проект «СКИФ» представляет собой мощный синхротрон, который будет использоваться для многочисленных научных исследований в областях химии, физики, биологии и многих других дисциплин.