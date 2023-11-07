В России разработали кабель, не отравляющий воздух при пожаре

23:01, 07 ноября 2023
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В России разработали кабель, не отравляющий воздух при пожареРазработкой занимались московские инженеры
В Москве разработали покрытие для электрокабелей, которое не выделяет токсичных паров при горении
Московские инженеры создали безопасный кабель, который можно использовать в местах, где собирается много людей. Этот кабель не выделяет ядовитых газов и не повреждает оборудование в случае пожара. Он разработан на местном заводе, и его оболочка и изоляция сделаны из российских материалов, которые не уступают иностранным аналогам по качеству. Более 100 километров такого кабеля уже было выпущено компанией. Этот инновационный продукт будет полезен для обеспечения безопасности в крупных мероприятиях и скоплениях людей.
Источник:ria.ru
Автор:Николай ШелофастовТеги: