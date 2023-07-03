В России разработали ключевой элемент «умного земледелия»

Разработанная и запатентованная исследователями из Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) система дистанционного анализа состояния почвы станет, по мнению ученых ключевым сенсором «умного» земледелия.

Ряд типов земной поверхности — к примеру, почва или ледовый покров океанов, — относятся к так называемым плоскослоистым диэлектрикам. По словам ученых, зная показатели диэлектрической проницаемости и удельной проводимости этих сред, можно определить влажность и засоленность почвы, толщину, плотность и соленость морского льда, а также ряд других параметров.

Разработанная учеными из Ставрополя система использует два беспилотника. Они образуют радиолокационную зондирующую систему, дистанционно измеряющую диэлектрической проницаемости участков земной поверхности. Проведенные испытания показали, что вероятность ошибки измерений у новой системы составляет около 1%.

По словам специалистов, их метод превосходит аналоги — лабораторные исследования и аэрокосмическое зондирование — по точности, оперативности и экономичности. Внедрение технологий точного земледелия позволит повысить продуктивность агропрома на 20%, подчеркивает один из разработчиков заведующий кафедрой инфокоммуникаций СКФУ Геннадий Линец.

Еще одно применение новой системы — мониторинг толщины и плотности морского льда. Это позволит выстраивать оптимальный курс ледоколов, что снизит затраты проводку судов по Северному морскому пути.