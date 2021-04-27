В России разработали колбасу с пониженной калорийностью

За основу специалисты взяли колбасный хлеб “Чайный”. Отмечается, что он состоит из фарша, молока и специй. Уменьшить жирность продукта удалось с помощью замены мяса говядины и свинины индейкой. Кроме того, альтернативой свиному шпику стал 5% порошок топинамбура. Согласно данным источника, корень топинабмура содержит в себе 70% инсулина, который стабилизирует консистенцию фарша, а также сохраняет вкус колбасы.

Проделанные манипуляции привели к тому, что в полученной колбасе удалось в два раза снизить массовую долю жиров. В то же время, белков и жиров в ней стало на треть больше.