В России разработали компактный детектор гамма-излучения

Учёные из Лаборатории нейтронной физики и Лаборатории физики высоких энергий Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне совместно с коллегами из Азербайджана и Казахстана разработали новый детектор для измерения нейтронного и гамма-излучения. Это компактное устройство создано на основе микропиксельного лавинного фотодиода (MAPD) и пластикового сцинтиллятора, что позволяет заменить старую, дорогую технологию, использовавшуюся ранее для контроля работы Источника резонансных нейтронов (ИРЕН).

Новый детектор измеряет интенсивность нейтронов и гамма-квантов, возникающих в установке, и имеет размеры, подходящие для переноски в руке. В устройстве используется усилитель и DC-DC конвертер, преобразующий низкое напряжение в необходимое для работы фотодиода. Технология уже показала хорошие результаты в испытаниях, зарегистрировав нейтроны и гамма-кванты с высокой чувствительностью и скоростью.

Ранее для подобных целей использовался гелиевый детектор, но он был дорогостоящим из-за высокой цены гелия. Сабухи Нуруев, инженер из ОИЯИ, отметил, что новый детектор более экономичен и удобен в использовании, благодаря своей компактности и меньшему рабочему напряжению. В будущем технология может быть адаптирована для других систем, но для этого потребуются дополнительные исследования и калибровка.