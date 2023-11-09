В России разработали лазер для борьбы с нефтеразливами

Учёные из Росатома успешно протестировали мобильный лазер для очистки воды от нефти. Это уникальное устройство доказало свою способность удалённо, эффективно и быстро устранять аварийные разливы нефтепродуктов. Эксперимент проходил в Охотском море у берегов Сахалина, где лазер установили на грузовом судне.

Чтобы имитировать нефтяной разлив, на специальной конструкции, представляющей собой плот, создали покрытие из смеси сырой нефти и битума. После этого, с расстояния около 300 метров, специалисты подожгли горючую смесь с помощью лазера. Результаты показали, что такая технология может стать эффективным методом борьбы с нефтяными разливами в условиях Арктики, где традиционные методы затруднены из-за низких температур и наличия льда.

После успешных испытаний учёные планируют создать опытный образец лазерного комплекса для установки на судне, работающем в Северном морском пути.