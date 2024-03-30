В России разработали лазерный микроскоп для диагностики рака

Холдинг «Швабе», который входит в госкорпорацию «Ростех», разработал лазерный микроскоп для ранней диагностики рака и оценки эффективности лекарств против опухолей. Этот микроскоп применяется в научных исследованиях, чтобы изучить, как раковые клетки умирают в условиях невесомости. Разработчики говорят, что модифицированная версия микроскопа может использоваться в биомедицинских исследованиях в космосе.

Новый лазерный микроскоп, МИМ-Н, имеет очень высокое разрешение, позволяющее видеть объекты размером до 0,1 нм по вертикали и до 100 нм в плоскости. В микроскопе также есть камера, чтобы сохранить живучесть изучаемого материала. Он весит менее 70 кг и был создан Уральским оптико-механическим заводом «Швабе» совместно с Пермским федеральным исследовательским центром, УрО РАН.

Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко объяснил, что микроскоп помогает следить за изменениями во время лечения рака, определять дозировку лекарства и анализировать его эффективность. Также идут работы по использованию модифицированной версии микроскопа для исследований в космосе, где можно будет изучить, как клетки ведут себя при невесомости, что поможет понять, как умирают раковые клетки в космосе.