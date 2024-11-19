В России разработали лекарство для суставов вместо операции

Учёные из МФТИ совместно с канадскими коллегами разработали инъекционные препараты на основе наночастиц, которые могут стать альтернативой операциям по замене суставов. В институте пояснили, что такие лекарства созданы из биосовместимых и доступных реагентов и предназначены для лечения остеоартрита — хронического заболевания, поражающего суставы. По данным статистики, этой болезнью страдают свыше 800 миллионов человек по всему миру.

Сейчас лечение остеоартрита включает инъекции гиалуроната натрия, заменяющего суставную смазку, но эффект от него недолговечен. Разработанный препарат из наночастиц удерживается в суставе гораздо дольше благодаря особым конъюгантам, которые включают углеродные квантовые точки и фитогликоген. По словам заведующей лабораторией МФТИ Софьи Морозовой, эти частицы снижают трение суставных поверхностей и закрепляются на хряще за счёт электростатических сил, а их свечение позволяет отслеживать движение препарата в организме.

Эффективность нового лекарства проверяли на лабораторных мышах. Выяснилось, что конъюганты удерживаются в суставе до 13 суток, тогда как гиалуронат натрия выводится уже на 4-е. Учёные надеются, что в будущем такие инъекции смогут заменить хирургическое протезирование суставов, предлагая пациентам менее травматичное и долговечное решение.