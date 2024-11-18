В России разработали летающих роботов, вдохновлённых птицами

Российские учёные создали роботизированную модель, которая поможет в разработке биоморфных летающих беспилотников. Проект, выполненный командой специалистов из Московского физико-технического института, Нижегородского государственного университета и Балтийского федерального университета, призван исследовать, как искусственный интеллект может улучшить управление воздушными аппаратами. Модель поможет выявить оптимальные режимы полёта и протестировать методы управления устройством с использованием алгоритмов ИИ.

Основная цель проекта — воссоздать механизмы полёта птиц, которые маневрируют в воздухе с высокой точностью. Для этого разработана модель с независимым управлением каждым крылом и хвостовым оперением, что даёт устройству дополнительные степени свободы. Учёные могут варьировать угол наклона крыльев и положение хвоста, что помогает выявить оптимальные параметры для разных типов полётов, таких как ускорение, торможение или подъем.

По словам Виктора Казанцева, руководителя исследований, роботизированный прототип позволяет экспериментально проверять, как различные параметры, такие как частота взмахов или угол крыльев, влияют на аэродинамику устройства. Эти данные будут использованы для обучения нейросетей, которые станут основой системы управления будущих беспилотников. В будущем нейросети будут подключать различные датчики и приборы, что повысит их эффективность и способность к маневрированию в воздушном потоке.