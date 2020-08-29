В России разработали материал для эффективного подавления шума

Благодаря так называемому метаматериалу стало возможным производство легких и негабаритных звукоизолирующие конструкции. В частности, их вес можно уменьшить до 60%, тогда как толщину вплоть до 30%. Отмечается, что используя новинку при отделке квартиры можно уменьшить шумовой фон на 8-15 децибел.

”Наш материал — это своего рода акустическая „черная дыра“, в которой энергия шума поглощается и громкость резко падает”, — поделился кандидат технических наук Дмитрий Монич. По данным источника, на сегодняшний день метаматериал, разработанный российскими учеными, не имеет аналогов, которые могли бы эксплуатироваться в строительстве.