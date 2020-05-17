В России разработали материал для маскировки военной техники под сугробы

”Предприятие-разработчик — ЦКБ РМ готово к серийному производству нового материала на основе нитей с наноструктурным ферромагнитным микропроводом, уже выпущена опытная партия”, — поделились представители компании.

Благодаря данному материалу дальность обнаружения техники силами противника, в частности радиолокационными станциями, уменьшается как минимум в 3,5 раза, а то в 4. В качестве преимуществ также отмечается коэффициент отражения материала, благодаря чему он способен поглощать электромагнитное излучение радара вплоть до 99,5%, что ограничивает радары в распознавании замаскированного объекта.