В России разработали метод анализа крови без проколов

Сотрудники физического факультета МГУ, участвующие в НОШ «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина», представили новые разработки в области неинвазивного определения уровня гемоглобина с использованием биофотоники. Их исследования, опубликованы в ведущих научных журналах Scientific Reports и Scientific Data. Эти методы позволяют обходиться без традиционного забора крови, что особенно важно для пациентов, которым нужно регулярно контролировать уровень гемоглобина.

До сих пор анализ крови был основным способом определения этого показателя, однако он требует времени, дорогостоящего оборудования и часто вызывает дискомфорт. В то время как неинвазивные методы, использующие оптические технологии, становятся всё более актуальными. В этой области активно работают компании, такие как Google Health и Masimo, а также различные стартапы, однако до сих пор не найдено универсально точного метода. Одним из способов улучшения точности является сочетание нескольких оптических технологий, а также создание открытых источников данных для тестирования и разработки новых алгоритмов.

В одной из частей исследования, опубликованной в Scientific Reports, учёные сравнили методы диффузной спектроскопии и RGB-имиджинга для диагностики анемии. Результаты показали, что совмещение этих технологий помогает более точно предсказывать уровень гемоглобина у пациентов. В другом исследовании, представленном в журнале Scientific Data, был подготовлен открытый набор данных для тестирования методов с использованием RGB-визуализации тканей рук. Этот уникальный набор данных поможет создать универсальные алгоритмы для неинвазивного измерения уровня гемоглобина, а также послужит вкладом в развитие области оптической диагностики. По словам одного из авторов, Бориса Якимова, этот датасет открыт для всех исследователей и способствует развитию более точных методов диагностики.