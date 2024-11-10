В России разработали метод обнаружения заболеваний с помощью квантовых точек

Сотрудники Государственного университета «Дубна» получили патент на уникальную технологию создания аналитической метки для биомедицинских исследований. Как пояснил руководитель проекта, профессор Павел Гладышев, технология основана на использовании многослойных квантовых точек, покрытых полимером и снабжённых антителами. Это нововведение помогает повысить чувствительность иммунохроматографических тестов, что делает их точнее в обнаружении биомаркеров в крови и других биологических жидкостях.

Метод позволяет создать водорастворимые квантовые точки, которые затем обрабатываются для ориентированного взаимодействия с белками, что увеличивает точность определения показателей в анализах. Преподаватель Сагила Новикова отмечает, что правильное расположение антител на метке почти вдвое повышает чувствительность, что критично для раннего выявления болезней. В университете уверены, что это открытие станет основой для разработки экспресс-тестов, которые помогут быстрее диагностировать заболевания, включая вирусные инфекции.

Проект проводился в рамках программы УМНИК и уже был применён в тестах для определения вирусов. Также учёные продолжают исследования использования квантовых точек с бором для диагностики и лечения рака.