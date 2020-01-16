В России разработали метод ограничения слежки иностранных спутников-шпионов

”В периоды времени, когда защищаемый район попадает в зону обзора бортовой аппаратуры космического аппарата наблюдения, необходимо обеспечить блокирование приемной бортовой аппаратуры тех космических аппаратов-ретрансляторов, которые находятся в зоне прямой радиовидимости этого космического аппарата наблюдения”, — указано в статье, опубликованной на сайте компании "Российские космические системы".

Подразумевается разработка большого количества наземных радиоэлектронных станций, благодаря которым ограничивался бы сигнал при передаче информации на спутники-ретрансляторы. По словам автором, данная методика может быть эффективной только в тех случаях, когда спутники-шпионы расположены в невидимой зоне для наземных станций своих стран, без возможности осуществлять передачу снимков напрямую.