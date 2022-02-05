В России разработали метод определения землетрясения

По словам крымских специалистов, метод был изобретён для области радиусом до трёх тысяч километров от центра исследований — посёлка Кацивели, расположенного на Южном берегу Крыма. Метод с помощью измерения особых вариаций электромагнитных полей, возникающих непосредственно перед землетрясением, позволяет обнаруживать возникновение процесса «итоговой подготовки» сейсмических событий.

Как отметил замдиректора обсерватории по научной работе, доктор физико-математических наук Александр Вольвач, накануне землетрясения начинаются локальные изменения геомагнитного поля. Их можно зафиксировать от суток до 5-6 часов перед сейсмическим толчком.

Параллельно учёные изучали поведение пчёл. Выяснилось, что пчелиные семьи реагируют на изменения геомагнитного поля изменением уровня шума в улье. Специалисты предполагают, что это связано с особыми клетками, содержащими фрагменты с большой концентрацией железа.