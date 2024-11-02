В России разработали метод плазменной обработки воды для посевов

Российские учёные предложили новый способ очистки воды с использованием холодной плазмы, который позволяет разлагать на простые компоненты до 95% органических загрязнителей, включая фенол и метилэтилкетон. Как поясняют исследователи, в процессе очистки плазма создаётся над поверхностью воды в виде фиолетового светящегося кольца. Разработанное оборудование компактно и может легко доставляться к месту работы, а для его использования не требуется специальная техническая подготовка.

Исследователи также нашли перспективное применение плазменных технологий для сельского хозяйства — активацию грунтовой воды, которая способствует улучшению прорастания и повышает урожайность. В ходе экспериментов в Сибирском ботаническом саду ТГУ пшеницу поливали активированной водой, что показало значительное улучшение урожая и повышение содержания белка в зерне. Исследования показали, что обычная природная вода при воздействии плазмы становится насыщенной полезными элементами, что положительно влияет на рост растений.

Работы ведутся совместно с Институтом электротехники Китайской академии наук и Университетом Западного Мыса в рамках гранта на сотрудничество с БРИКС, который курирует лаборатория оптических излучений СО РАН. Учёные испытали три метода очистки и установили, что наибольший эффект достигается, когда плазма создаётся над поверхностью воды. Разработанная установка компактна, её можно адаптировать для сельского хозяйства, а персонал легко обучается её использованию.