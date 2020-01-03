Наука и технологии
Сегодня 13:11
В России разработали метод снижения энергозатрат на 90%
Который поможет уменьшить платежи за воду
Российским ученым Пензенского государственного университета удалось создать уникальную систему контроля уровня подачи воды, благодаря чему можно существенно снизить трату воды, что гарантирует снижение платежей на жилищно-коммунальные услуги.
Известно, что новая разработка основана на работе ультразвука, который зондирует уровень воды в емкостях, отправляя информацию на пульт управления. По словам ученых, устройство позволяет автоматически совершать плавный пуск и настраиваемую остановку двигателей насоса, что гарантированно снизит изнашиваемость оборудования, а также поможет ограничить возникновение протечек, что, в свою очередь, уменьшит потерю воды и повысит энергоэффективность.
По расчетам ученых, оснащение городов автоматизированной системой позволит снизить электрозатраты на 90%, что спровоцирует падение средней суммы платежа за услуги ЖКХ.