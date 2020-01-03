В России разработали метод снижения энергозатрат на 90%

Известно, что новая разработка основана на работе ультразвука, который зондирует уровень воды в емкостях, отправляя информацию на пульт управления. По словам ученых, устройство позволяет автоматически совершать плавный пуск и настраиваемую остановку двигателей насоса, что гарантированно снизит изнашиваемость оборудования, а также поможет ограничить возникновение протечек, что, в свою очередь, уменьшит потерю воды и повысит энергоэффективность.

По расчетам ученых, оснащение городов автоматизированной системой позволит снизить электрозатраты на 90%, что спровоцирует падение средней суммы платежа за услуги ЖКХ.