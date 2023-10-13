В России разработали метод упаковки лекарств, который сделает их дешевле

В России разработали метод упаковки лекарств, который сделает их дешевлеТакже эта технология поможет внедрять лекарства в практику
Российские учёные разработали новый способ упаковки лекарств, который снизит их финальную стоимость
Учёные из Казанского федерального университета разработали инновационный метод создания различных кристаллических упаковок для лекарственных веществ, называемых полиморфами. Это открытие обещает значительно сократить расходы на исследования и внедрение новых лекарств. Полиморфы имеют важное значение, так как они влияют на то, как быстро лекарство растворяется в организме и к каким органам оно направляется. Например, для лекарств, которые нужно применять в области рта и лёгких, важна высокая скорость растворения, в то время как для желудка нужно медленное растворение.
Поиск и идентификация полиморфов являются сложными задачами для производителей лекарств, так как заранее нельзя предсказать, сколько различных кристаллических форм может существовать для одного вещества. Отсутствие этой информации может привести к дополнительным издержкам и ограничениям на рынке фармацевтических товаров. Новый метод, разработанный учёными, позволяет исключить случайность при поиске полиморфов.
Суть метода заключается в том, что он использует твердофазные процессы вместо жидкостей, что позволяет стабилизировать кристаллические формы с наибольшей биодоступностью. Это означает, что можно достичь наименьшей степени плотности упаковки молекул, что, в свою очередь, повышает эффективность лекарства. Учёные уже применили этот метод для создания новых форм лекарства индометацина, а также для обнаружения формы этого вещества, которая ранее не была известна. Новый метод может серьёзно сократить расходы на разработку и внедрение новых лекарств на рынок.