В России разработали методику продления срока годности еды

”Это будет абсолютно натуральный, безвредный консервант, без всякой химии. Если сравнивать его с синтетическим аналогами, которые используют сегодня в пищевой промышленности, то он сможет увеличить сроки хранения продуктов без потери качества”, — поделился Владимир Хмелев, заместитель директора института по науке.

Известно, что для разработки уникальной добавки исследователи переработали облепиховый шрот, образованный после выжимки сока. Далее ученые увеличили скорость данной процедуры ферментами реакции в живых клетках, получив на выходе полифенолы, которые являются высокоэффективными антиоксидантами, способными укрепить иммунитет. Авторы разработки отметили, что данные вещества образуют антимикробный щит, что позволяет предотвратить распространение опасных бактерий и микроорганизмов.