В России разработали мгновенно убивающий COVID-19 очиститель воздуха

Об этом сообщается в газете “Известия”. Так, согласно опубликованным данным, специалисты из Центра фотоники и квантовых материалов Сколковского института науки и технологий реализовали наномембрану, которую и будут эксплуатировать в фильтрах очистителей воздуха и в кондиционерах. Известно, что мембрана способна достигать 300-400 градусов по Цельсию за счет электрического тока, вследствие чего проходящий через аппарат воздух обеззараживается и очищается.

“Нагрев мембраны до 100-150 градусов мгновенно убьет и вирусы, и микроорганизмы. В мире до сих пор не было материалов, которые одновременно фильтровали бы воздух и разогревались. Поэтому у нашего изобретения пока нет аналогов”, — поделился один из разработчиков, профессор Сколтеха Альберт Насибулин.