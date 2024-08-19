В России разработали мобильную спутниковую станцию

Специалисты «Росэлектроники», входящей в состав «Ростеха», представили новую спутниковую станцию под названием «Лемма», предназначенную для установки на транспортные средства и мобильные объекты. Это оборудование позволяет поддерживать связь в движении, что делает его незаменимым в условиях, когда стабильная связь необходима, например, при аварийных или спасательных работах.

Разработчики утверждают, что «Лемма» не имеет аналогов среди отечественного оборудования. Её компактные размеры достигаются за счёт использования фазированной антенной решётки, благодаря чему высота антенного блока не превышает 20 см. Установка станции возможна практически на любые транспортные средства, включая легковые автомобили, для которых предусмотрен монтаж на рейлинги. Станция защищена от ветра с помощью радиопрозрачного обтекателя.

«Лемма» автоматически наводится на спутники «Экспресс-АМ» и «Ямал» в диапазонах С и Х, удерживая сигнал даже в движении. Также предусмотрен ручной режим наведения. Станцию разработали инженеры НПП «Радиосвязь», и все ключевые узлы, включая фазированную антенную решётку, были созданы на этом предприятии.