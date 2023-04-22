В России разработали мощное противодроновое ружьё «Степашка»

Это ружьё может глушить все дроны двойного назначения, которые используются в зоне СВО. Это распространённые «Мавики», FPV, Autel и другие.

По словам представителя «Локмас», сейчас обкатка «Степашки» проходит и на полигонах, и в зоне спецоперации. ПАРС-С может подавлять дроны на дальности до 1,5 км, вес устройства — 9,6 кг, работает ружьё до двух часов.

«Самая современная наша разработка (из представленных на выставке) запущена в серийное производство два месяца назад. Это антидроновое ружьё ПАРС-С, подавляющее все действующие в СВО "пользовательские" (двойного назначения) беспилотники: "Мавики", FPV, Autel и другие распространённые», — рассказал представитель производителя.