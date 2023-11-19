В России разработали наноструктуры, подавляющие развитие рака

Исследователи из Сеченовского Университета Минздрава России достигли значительного прорыва в лечении рака. Они использовали особые нанополимерные частицы, способные воздействовать на онкогены внутри клеток и задавить рост раковых опухолей. Эти частицы также могут служить для доставки противоопухолевых препаратов внутрь клеток, повышая эффективность лечения и уменьшая побочные эффекты.

Молекулярно-импринтированные полимеры (МИПы) представляют собой нанополимерные частицы с отпечатками биомолекул, таких как ДНК, белки и химические соединения. Эти частицы могут успешно находить и связываться с поверхностью раковых клеток, а добавление противораковых препаратов в них позволяет доставлять лекарства прямо к опухоли, минимизируя воздействие на здоровые ткани.

Новые эксперименты показали, что нанополимеры способны проникать внутрь клеток, расширяя свои возможности. Этот метод, напоминающий работу препаратов на основе моноклональных антител, предоставляет ряд преимуществ, таких как более широкий спектр мишеней, стабильность при хранении и низкая стоимость производства по сравнению с антителами. Исследования на клеточных линиях также показали успешное подавление активности белка рецептора эпидермального фактора роста, который играет ключевую роль в некоторых видах рака.