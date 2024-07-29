В России разработали недорогой способ очистки почвы от загрязнений

Учёные из Биологического института Томского государственного университета и Томского научно-исследовательского и проектного института нефти и газа предложили новый способ очистки почвы от нефтесолевого загрязнения. Этот метод не требует значительных затрат или химии и позволяет экосистеме восстанавливаться естественным образом. Главным преимуществом является его экологичность и эффективность.

Когда на нефтепроводах происходят аварии, почва загрязняется не только нефтью, но и высокоминерализованными водами, использованными для гидроразрыва. Эти воды вызывают засоление почвы, которое блокирует её способность к восстановлению. Нефть со временем разлагается благодаря микробам и ультрафиолету, но высокоминерализованные воды остаются, что затрудняет восстановление экосистемы. Новый метод от учёных ТГУ решает эту проблему.

Аспирантка ТГУ Мария Носова, профессор Валентина Середина и сотрудник ТомскНИПИнефть Сергей Стовбуник разработали технологию, основанную на создании системы траншей и дренажных канав. В Западной Сибири, где часто идут дожди и снегопады, такая система эффективно вымывает соли из почвы. Кроме того, для дополнительной очистки используют гипсовые удобрения и растения, устойчивые к соли, такие как подорожник и клевер. Испытания метода уже проведены, и планируется его применение в других регионах.