В России разработали недорогой способ создания искусственных нейронов

В Саратовском государственном университете разработали искусственный нейрон, способный имитировать работу нервных клеток. Это устройство генерирует электрические импульсы, похожие на те, что используют нейроны для передачи сигналов. Уникальность разработки в упрощённой схеме, состоящей всего из семи элементов, что вдвое меньше, чем у аналогов. Регулировать частоту и форму импульсов можно, изменяя параметры цепи, что делает нейрон универсальным для исследований и медицинских технологий.

По словам учёных под руководством профессора Владимира Пономаренко, эта разработка способна ускорить создание нейропротезов, заменяющих повреждённые нервные клетки. Также искусственный нейрон найдёт применение в робототехнике, где он может стать основой для более сложных сенсорных систем. Простота и точность устройства позволяют эффективно имитировать биологические процессы, оставаясь при этом доступным в производстве.

Сейчас команда работает над созданием сети из таких нейронов, чтобы моделировать сложные состояния мозга. Это поможет не только изучить природу нейродегенеративных заболеваний, но и предложить новые подходы к их лечению. Разработка открывает перспективы для создания более эффективных нейрокомпьютеров и медицинских имплантов, способных заменить повреждённые участки нервной системы.