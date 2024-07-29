В России разработали нейроинтерфейс для обучения музыке

Выпускники «цифровой кафедры» Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных разработали киберкостюм для обучения сложным моторным навыкам. Этот костюм, созданный в рамках программы «Приоритет 2030» Минобрнауки РФ, помогает развивать мышечную память при игре на новых инструментах и восстанавливаться после травм.

Костюм включает в себя нательный нейроинтерфейс, который помогает эффективно усваивать моторные навыки благодаря нейротрекингу и электростимуляции. В рамках проекта был создан и протестирован VR-квест, воспроизводящий тактильные ощущения с точностью до 85%, и успешно завершён эксперимент по обучению игре на барабанах.

Этот киберкостюм — один из первых проектов лаборатории прикладных исследований Центра развития творческих компетенций РАМ. В будущем РАМ планирует совместные исследования с НИУ ВШЭ и Федеральным центром мозга и нейротехнологий, а также создание цифровых копий моторных навыков выдающихся преподавателей академии.