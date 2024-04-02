В России разработали нейросеть для контроля кровотока во время операций

Учёные из разных институтов Москвы создали специальную нейросеть, которая помогает хирургам быстро оценить, как кровь циркулирует во время операций Фонтена. Операции Фонтена — это серия хирургических процедур, проводимых детям с врождёнными дефектами сердца. Это серьёзное заболевание, которое может быть опасным и привести к серьёзным последствиям.

Цель операции Фонтена заключается в изменении пути кровотока, чтобы облегчить работу сердца и обеспечить организм кислородом и питательными веществами. Однако создание правильной конфигурации для соединения кровеносных сосудов — это сложная задача, которая влияет на здоровье пациента.

Новая нейросеть предлагает более быстрый и эффективный способ расчёта, позволяя хирургам прогнозировать движение крови в организме каждого пациента. Это открывает возможности для принятия обоснованных решений в ходе подготовки к операции и во время самой операции.