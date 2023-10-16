В России разработали нейросеть для определения сгенерированных фото и видео

В Университете МИСИС разработали умную систему для проверки, настоящее ли изображение лица. Этот новый инструмент позволяет загружать изображения через специальное веб-приложение и проводить мгновенный анализ с использованием камеры компьютера.

Разработчики столкнулись с проблемой, когда злоумышленники использовали фотографии и даже трёхмерные маски для обмана систем распознавания лиц. Для создания этой системы они провели анализ пяти различных нейросетей и выбрали две наиболее перспективные. Затем они объединили эти две нейросети, создав двухэтапную систему.

Первый этап включает использование нейронной сети MTCNN, чтобы определить положение лица на изображении. Затем система добавляет специальное поле, где проводится более детальный анализ лица. Для второго этапа используется сеть InceptionResnet для получения числовых характеристик лица. Оба этапа объединяются, а затем проходят через несколько финальных слоёв для окончательного результата, определяя подлинность изображения с высокой точностью.