В России разработали нейросеть для поиска людей с высоты

Сообщается, что благодаря новой нейросети людей можно будет искать с высоты. Отмечается, что разрабатывалась KNN с целью анализа снимков с дронов. Так, с помощью разработки можно будет выявить масштаб бедствий, к примеру, наводнения, лесного пожара и прочих.

Помимо этой задачи KNN можно использовать и для поиска людей с воздуха — с высоты до 150 метров, Причем особенностью этой нейросети является то, что обнаружить человека она может всего по одной части тела. Кроме того, информация с нее направляется сразу оператором.

“Мы не тратим время на облет заданного маршрута целиком, возвращение на базу, выгрузку изображений, а потом их обработку нейросетью. Пропуская эти шаги, мы экономим время”, — поделился Владимир Клешнин, руководитель направления Kaspersky Neural Networks.