В России разработали нейросеть для предсказания непредсказуемого

Российские учёные разработали нейросеть, которая может предсказывать поведение систем, подверженных случайным воздействиям. Эти системы включают в себя транспортные потоки, финансовые рынки и погодные условия. Нейросеть создана на основе цифровой модели человеческого нейрона и успешно предсказывает изменения в таких системах.

Учёные из БФУ разработали модель, которая способна делать прогнозы, игнорируя влияние случайных факторов. Они использовали компьютерную симуляцию нейрона, чтобы обучить программу, которая показала высокую точность в прогнозировании. Модель способна обнаруживать скрытые закономерности в сложных системах и помогать принимать более надёжные решения.

Нейросеть может быть полезной в различных областях, включая экономику, управление транспортными потоками и исследование биологических систем. Она позволяет делать точные прогнозы и улучшать понимание поведения систем в условиях неопределённости.